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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Випуск новин за 13:00: Заборона в’їзду росіянам. Обшуки у Запоріжжі

Випуск новин 14:01, сьогодні 59 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 січня станом на 13:00 – до Литви заборонили в'їзд сорока дев'яти росіянам. Таке рішення ухвалили через закон, який є аналогом "списку Магнітського". У четвер, 11 січня, у Запоріжжі працівники СБУ провели санкціоновані обшуки у представників проросійської громадської організації "Союз православный "Радомир".

Також у випуску:

Від Трампа вимагають вибачень за заяву про ''брудні діри''

У Чилі сталися вибухи біля трьох церков.

Держприкордонслужба нарахувала вже півтори тисячі іноземців, які порушили правила перетину кордону.

Минула доба на Донбасі минула без втрат.

Теги: Запоріжжя релігія Новини Росії Випуск новин Держприкордонслужба Литва Законопроект
Джерело: 24 Канал
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