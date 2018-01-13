Випуск новин за 13:00: Заборона в’їзду росіянам. Обшуки у Запоріжжі

У випуску новин за 13 січня станом на 13:00 – до Литви заборонили в'їзд сорока дев'яти росіянам. Таке рішення ухвалили через закон, який є аналогом "списку Магнітського". У четвер, 11 січня, у Запоріжжі працівники СБУ провели санкціоновані обшуки у представників проросійської громадської організації "Союз православный "Радомир".

Також у випуску: Від Трампа вимагають вибачень за заяву про ''брудні діри'' У Чилі сталися вибухи біля трьох церков. Держприкордонслужба нарахувала вже півтори тисячі іноземців, які порушили правила перетину кордону. Минула доба на Донбасі минула без втрат.