Випуск новин за 13:00: Заборона в’їзду росіянам. Обшуки у Запоріжжі
Випуск новин 14:01, сьогодні 59 Читать новость на русском
У випуску новин за 13 січня станом на 13:00 – до Литви заборонили в'їзд сорока дев'яти росіянам. Таке рішення ухвалили через закон, який є аналогом "списку Магнітського". У четвер, 11 січня, у Запоріжжі працівники СБУ провели санкціоновані обшуки у представників проросійської громадської організації "Союз православный "Радомир".
Також у випуску:
Від Трампа вимагають вибачень за заяву про ''брудні діри''
У Чилі сталися вибухи біля трьох церков.
Держприкордонслужба нарахувала вже півтори тисячі іноземців, які порушили правила перетину кордону.
Минула доба на Донбасі минула без втрат.
Джерело: 24 Канал
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