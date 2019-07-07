Випуск новин за 13:00: ЗСУ розгромили позицію бойовиків. Концепція США щодо РФ
У випуску новин за 7 липня станом на 13:00 – у результаті спецоперації українські воїни знищили позиції бойовиків. Зокрема, склад з боєприпасами, бліндаж, ДОТ, житлове приміщення де розміщувались терористи та підвал, де вони ховалися. У США розробили концепцію протидії впливу Росії на європейські країни. Там готові виділити кошти для тих держав, які прагнути розірвати зв'язки з Кремлем.
Також у випуску:
На Донбасі внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро українських військових.
В Одесі відзначають День Військово-Морських сил.
Про незвідану Україну і найцікавіші її куточки – дивіться у сюжеті журналістів 24 каналу.
Джерело: 24 канал
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