Випуск новин за 13:00: ЗСУ розгромили позицію бойовиків. Концепція США щодо РФ

У випуску новин за 7 липня станом на 13:00 – у результаті спецоперації українські воїни знищили позиції бойовиків. Зокрема, склад з боєприпасами, бліндаж, ДОТ, житлове приміщення де розміщувались терористи та підвал, де вони ховалися. У США розробили концепцію протидії впливу Росії на європейські країни. Там готові виділити кошти для тих держав, які прагнути розірвати зв'язки з Кремлем.

Також у випуску: На Донбасі внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро українських військових. В Одесі відзначають День Військово-Морських сил. Про незвідану Україну і найцікавіші її куточки – дивіться у сюжеті журналістів 24 каналу.

Джерело: 24 канал