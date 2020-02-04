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      Випуск новин за 14:00: Листування Киви з Жиріновським. Премії керівництву "Нафтогазу"

      Випуск новин

      У випуску новин за 4 лютого станом на 14:00 – нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива знову оскандалився. У робочий час він просто в сесійній залі листувався з одіозним російським політиком Володимиром Жиріновським. В уряді хочуть припинити виплати премій керівництву "Нафтогазу". Йдеться про гроші, які виплачують за перемогу в Стокгольмському суді над "Газпромом".

      Також у випуску: 

      Коронавірус продовжує забирати життя: тільки в Китаї померло вже понад 400 людей. З них 60 – за останню добу, всі у провінції Хубей.

      У США стартували президентські вибори. Почалося все із внутрішньопартіних перегонів, штат Айова обирає кандидата від Демократичної партії.

      У Кам'янському водій автобуса, який перевозив школярів, помер за кермом. У транспорті перебували 20 дітей, ніхто з них не постраждав.

      Вперше з початку сезону синоптики прогнозують справжню зиму. Південний циклон принесе сильні снігопади майже в усі області.

      Сніг, хуртовини і штормовий вітер: де в Україні чекати негоду
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      Теги: Новини України Нафтогаз Володимир Жиріновський Ілля Кива Випуск новин
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