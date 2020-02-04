Випуск новин за 14:00: Листування Киви з Жиріновським. Премії керівництву "Нафтогазу"

У випуску новин за 4 лютого станом на 14:00 – нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива знову оскандалився. У робочий час він просто в сесійній залі листувався з одіозним російським політиком Володимиром Жиріновським. В уряді хочуть припинити виплати премій керівництву "Нафтогазу". Йдеться про гроші, які виплачують за перемогу в Стокгольмському суді над "Газпромом".

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