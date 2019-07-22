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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 14:00: Монобільшість в Раді. Військові підірвалися на міні

      Випуск новин 71 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 липня станом на 14:00 – партія "Слуга народу", за результатами екзит-полу, перемагає на дострокових парламентських виборах. Учора поблизу Щастя загинули двоє військових повітрянодесантної бригади, підірвавшись на міні.

      Також у випуску:

      ЦВК порахувала вже понад 61% електронних протоколів з дільниць. За попередніми підрахунками лідирує президентська партія "Слуга народу".

      "Опора" похвалила ЦВК за добре організовану роботу закордонних дільниць та зазначила, що системних порушень виборчого законодавства, які б зірвали голосування, не було.

      У Херсоні в аварію потрапила автівка, що перевозила виборчі бюлетені. Сталося це о шостій ранку. На перетині двох вулиць не розминулись "Славута" та "Фольксваген".

      blog_ava
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 87 відсотків голосів
      сьогодні
      130624
      Теги: Парламентські вибори 2019 Випуск новин Верховна Рада Слуга народу Війна на Донбасі Жертви
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