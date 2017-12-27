Випуск новин за 14:00: Моторошна аварія в Німеччині. Обмін полоненими на Донбасі
Випуск новин 14:39, сьогодні 128 Читать новость на русском
У випуску новин за 27 грудня станом на 14:00 – у Німеччині туристичний теплохід врізався у міст: 29 людей отримали поранення, четверо із них зараз у важкому стані. Тристороння контактна група домовилась, що 27 грудня бойовики відпустять 74 українських бранців.
Також у випуску:
Заява Володимира Гройсмана щодо звільнення керівника "Укроборонпрому".
Баталії навколо проекту закону про Антикорупційний суд.
Стрілянина в Москві.
Джерело: 24 Канал
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