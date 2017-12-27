Випуск новин за 14:00: Моторошна аварія в Німеччині. Обмін полоненими на Донбасі

У випуску новин за 27 грудня станом на 14:00 – у Німеччині туристичний теплохід врізався у міст: 29 людей отримали поранення, четверо із них зараз у важкому стані. Тристороння контактна група домовилась, що 27 грудня бойовики відпустять 74 українських бранців.

Також у випуску: Заява Володимира Гройсмана щодо звільнення керівника "Укроборонпрому". Баталії навколо проекту закону про Антикорупційний суд. Стрілянина в Москві.

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