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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 14:00: Можливе звільнення Кличка. Зсув ґрунту у Китаї

      Випуск новин 84 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 липня станом на 14:00 – глава Офісу Президента України Андрій Богдан звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням звільнити голову КМДА Києва Віталія Кличка. На південному заході Китаю ввечері 23 липня стався зсув ґрунту, через який під землею опинилися понад 20 будинків.

      Також у випуску:

      Кабінет міністрів буде виконувати обов'язки до часу формування нового уряду. Водночас всі міністерства повинні "цивілізовано передати владу" – підготувати звіти для наступних міністрів.

      На окрузі №105, де балотувався брат одного із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, перераховують голоси. Поліція посилила контроль.

      В столиці Росії вкотре затримали опозиціонера Алєксєя Навального. Про це повідомив сам політик у своєму Instagram, де опублікував пост з поліцейського відділку.

      blog_ava
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала майже 100 відсотків голосів
      сьогодні
      201847
      Теги: Випуск новин Віталій Кличко КМДА Андрій Богдан Китай
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