Випуск новин за 14:00: Можливе звільнення Кличка. Зсув ґрунту у Китаї

У випуску новин за 24 липня станом на 14:00 – глава Офісу Президента України Андрій Богдан звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням звільнити голову КМДА Києва Віталія Кличка. На південному заході Китаю ввечері 23 липня стався зсув ґрунту, через який під землею опинилися понад 20 будинків.

Також у випуску: Кабінет міністрів буде виконувати обов'язки до часу формування нового уряду. Водночас всі міністерства повинні "цивілізовано передати владу" – підготувати звіти для наступних міністрів. На окрузі №105, де балотувався брат одного із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, перераховують голоси. Поліція посилила контроль. В столиці Росії вкотре затримали опозиціонера Алєксєя Навального. Про це повідомив сам політик у своєму Instagram, де опублікував пост з поліцейського відділку.