Випуск новин за 14:00: Негода у Харкові. Leopolis Jazz Fest у Львові

У випуску новин за 27 червня станом на 14:00 – у Харкові добряче підтопило одну зі станцій метрополітену. Вода текла сходами, заливаючи платформу. У Львові розпочався Leopolis Jazz Fest. Цьогоріч організатори привезли до Львова найпопулярніших джазменів світу.

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