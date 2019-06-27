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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 14:00: Негода у Харкові. Leopolis Jazz Fest у Львові

      Випуск новин Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 червня станом на 14:00 – у Харкові добряче підтопило одну зі станцій метрополітену. Вода текла сходами, заливаючи платформу. У Львові розпочався Leopolis Jazz Fest. Цьогоріч організатори привезли до Львова найпопулярніших джазменів світу.

      Також у випуску:

      У Дніпрі рятують життя двох поранених військових.

      Мати бійця 79-ї бригади, який потрапив у полон 23 січня 2019 року, отримала від командування частини листа, де її сина назвали "дезертиром".

      Уже майже три роки український журналіст, політв'язень Росії Роман Сущенко перебуває за ґратами.

      Парламент Чехії так і не зумів відправити у відставку скандального прем'єра Андрея Бабіша, якого звинувачують у корупції.

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      Теги: Негода в Україні Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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