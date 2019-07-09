Випуск новин за 14:00: Незаконні підвищення тарифів. Санкції РФ проти Грузії
У випуску новин за 9 липня станом на 14:00 – Апеляційний суд визнав незаконним підвищення тарифів у 2016 році. Держдума Росії підтримала запровадження санкцій проти Грузії.
Також у випуску:
Нацрада пояснила, що ні за пропаганду держави-агресора, ні через розпалювання ворожнечі, ані за фейкові новини позбавити NewsOne ліцензії законодавство України не дозволяє.
Проросійські бойовики обстрілюють цивільні об'єкти на окупованій території.
Видання TheБабель повідомило, що НАБУ вручить підозру міністру енергетики Ігорю Насалику.
Джерело: 24 канал
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