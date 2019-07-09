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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 14:00: Незаконні підвищення тарифів. Санкції РФ проти Грузії

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 липня станом на 14:00 – Апеляційний суд визнав незаконним підвищення тарифів у 2016 році. Держдума Росії підтримала запровадження санкцій проти Грузії.

      Також у випуску:

      Нацрада пояснила, що ні за пропаганду держави-агресора, ні через розпалювання ворожнечі, ані за фейкові новини позбавити NewsOne ліцензії законодавство України не дозволяє.

      Проросійські бойовики обстрілюють цивільні об'єкти на окупованій території.

      Видання TheБабель повідомило, що НАБУ вручить підозру міністру енергетики Ігорю Насалику.

      blog_ava
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      10367
      Теги: Випуск новин Тарифи на газ Санкції
      Джерело: 24 канал
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