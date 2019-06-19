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      Випуск новин за 14:00: Нова угода про припинення вогню. Загибель нардепа Тимчука

      Випуск новин 42 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 червня станом на 14:00 – тристороння контактна група зібралася на засідання у Мінську, щоб обговорити нову угоду про припинення вогню на Донбасі та звільнення політичних в'язнів, які перебувають на території РФ. Загинув народний депутат від фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук. Поки що слідство розглядає три версії причин його смерті.

      Також у випуску:

      СБУ провела обшуки в екс-заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука, якого підозрюють в замовленні вбивства Катерини Гандзюк.

      У Миколаєві карета швидкої збила 6-річну дівчинку на пішохідному переході й втекла з місця події.

      На Херсонщині у ДТП за участі поліцейського загинули ціла сім'я, аварія сталася на трасі Скадовськ – Каховка.

      Партії "Самопоміч" та "Європейська солідарність" подали партійні списки до ЦВК.

       

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Дмитро Тимчук Мінські домовленості Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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