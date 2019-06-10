Випуск новин за 14:00: Нові рейтинги. Негода в Україні
У випуску новин за 10 червня станом на 14:00 – попередньо до парламенту проходять чотири партії, ще три мають усі шанси подолати 5-відсотковий бар'єр. Вже третій тиждень Україну заливають зливи, люди страждають від масових підтоплень. Потерпають і міста, і села.
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Згідно з першими даними екзит-полів, очікувану перемогу на виборах у Казахстані здобув чинний президент Касим-Жомарт Токаєв.
Джерело: 24 канал
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