Випуск новин за 14:00: Нові рейтинги. Негода в Україні

У випуску новин за 10 червня станом на 14:00 – попередньо до парламенту проходять чотири партії, ще три мають усі шанси подолати 5-відсотковий бар'єр. Вже третій тиждень Україну заливають зливи, люди страждають від масових підтоплень. Потерпають і міста, і села.

Також у випуску: Які партії вже представили своїх кандидатів на позачергові парламентські вибори. Україна застерегла Молдову від силового протистояння – через політичну кризу в країні. Активісти під будівлею ГПУ вимагають видати ще дві підозри замовникам вбивства Катерини Гандзюк. Згідно з першими даними екзит-полів, очікувану перемогу на виборах у Казахстані здобув чинний президент Касим-Жомарт Токаєв.

Джерело: 24 канал