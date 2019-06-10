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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ
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      Випуск новин за 14:00: Нові рейтинги. Негода в Україні

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 червня станом на 14:00 – попередньо до парламенту проходять чотири партії, ще три мають усі шанси подолати 5-відсотковий бар'єр. Вже третій тиждень Україну заливають зливи, люди страждають від масових підтоплень. Потерпають і міста, і села.

      Також у випуску:

      Які партії вже представили своїх кандидатів на позачергові парламентські вибори.

      Україна застерегла Молдову від силового протистояння – через політичну кризу в країні.

      Активісти під будівлею ГПУ вимагають видати ще дві підозри замовникам вбивства Катерини Гандзюк.

      Згідно з першими даними екзит-полів, очікувану перемогу на виборах у Казахстані здобув чинний президент Касим-Жомарт Токаєв.

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      Теги: Випуск новин Рейтинги Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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