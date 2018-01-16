Випуск новин за 14:00: Обшуки в "Укргазвидобуванні". Трагедія у Черкасах

У випуску новин за 16 січня станом на 14:00 – в "Укргазвидобування" з обшуками прийшли слідчі Служби безпеки та Генеральної прокуратури, про це повідомили в прес-службі компанії. У Черкасах двоє підлітків провалилися під кригу на Дніпрі.

Також у випуску: Епідемії кору в Україні немає, про це запевнила Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун. Главу Чечні Рамзана Кадирова і керівника слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна не пускатимуть у Литву. Повернути державі 7 мільйонів євро зобов'язали партію Карлеса Пучдемона. Політичну силу екс-глави Каталонії визнали винною в корупції.