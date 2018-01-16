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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Випуск новин за 14:00: Обшуки в "Укргазвидобуванні". Трагедія у Черкасах

Випуск новин 14:40, сьогодні 78 Читать новость на русском

У випуску новин за 16 січня станом на 14:00 – в "Укргазвидобування" з обшуками прийшли слідчі Служби безпеки та Генеральної прокуратури, про це повідомили в прес-службі компанії. У Черкасах двоє підлітків провалилися під кригу на Дніпрі.

Також у випуску:

Епідемії кору в Україні немає, про це запевнила Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун.

Главу Чечні Рамзана Кадирова і керівника слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна не пускатимуть у Литву.

Повернути державі 7 мільйонів євро зобов'язали партію Карлеса Пучдемона. Політичну силу екс-глави Каталонії визнали винною в корупції.

Теги: Кір Випуск новин Уляна Супрун Черкаси Литва Каталонія
Джерело: 24 Канал
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