Випуск новин за 14:00: Оновлення СБУ. Трагедія на озері Світязь

У випуску новин за 5 липня станом на 14:00 – Володимир Зеленський призначив начальником головного слідчого управління Служби безпеки –Богдана Тиводара. Новим заступником голови СБУ став тепер вже колишній начальник Головного управління у Донецькій та Луганській області –Олександр Карпенко. На Волині на озері Світязь втопилось двоє дітей.

Також у випуску: У Львові порахували вуличних котів. Калфорнію струсонув найбільший за чверть століття землетрус. П'ята річниця звільнення Слов'янська та Краматорська.

Джерело: 24 канал