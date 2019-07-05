Випуск новин за 14:00: Оновлення СБУ. Трагедія на озері Світязь
У випуску новин за 5 липня станом на 14:00 – Володимир Зеленський призначив начальником головного слідчого управління Служби безпеки –Богдана Тиводара. Новим заступником голови СБУ став тепер вже колишній начальник Головного управління у Донецькій та Луганській області –Олександр Карпенко. На Волині на озері Світязь втопилось двоє дітей.
Також у випуску:
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Калфорнію струсонув найбільший за чверть століття землетрус.
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Джерело: 24 канал
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