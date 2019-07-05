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      Випуск новин за 14:00: Оновлення СБУ. Трагедія на озері Світязь

      Випуск новин 49 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 липня станом на 14:00 – Володимир Зеленський призначив начальником головного слідчого управління Служби безпеки –Богдана Тиводара. Новим заступником голови СБУ став тепер вже колишній начальник Головного управління у Донецькій та Луганській області –Олександр Карпенко. На Волині на озері Світязь втопилось двоє дітей.

      Також у випуску:

      У Львові порахували вуличних котів.

      Калфорнію струсонув найбільший за чверть століття землетрус.

      П'ята річниця звільнення Слов'янська та Краматорська.

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      Теги: Випуск новин СБУ Волинь
      Джерело: 24 канал
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