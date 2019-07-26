Випуск новин за 14:00: Опрацювання протоколів. Обшуки НАБУ
У випуску новин за 26 липня станом на 14:00 – Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. Ситуація з рейтингами партій залишилася незмінною. НАБУ прийшло з обшуками до скандального Окружного адміністративного суду Києва. У бюро наголосили, що детективи підозрюють голову та деяких суддів у можливому порушенні закону.
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Джерело: 24 канал
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