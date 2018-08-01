Випуск новин за 14:00: Отруєння шаурмою. Угруповання постачальників нелегальної зброї

У випуску новин за 1 серпня станом на 14:00 – у Києві 37 людей отруїлися шаурмою, серед постраждалих є вагітні жінки. Правоохоронці викрили угруповання постачальників нелегальної зброї. Поліція спільно з СБУ провели 50 обшуків у семи областях, двох осіб затримали, ще вилучили автомати, пістолети, кілька тисяч набоїв. Зброю з-за кордону переробляли просто в майстернях і гаражах.

Також у випуску: Віталія Олешка на псевдо "Сармат" вбили двома пострілами у спину. Поліція затримала двої підозрюваних у вбивстві військового на Харківщині, тіло якого знайшли в колекторі. У Демократичній Республіці Конго на табір миротворців з українцями напали повстанці.