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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 14:00: Отруєння шаурмою. Угруповання постачальників нелегальної зброї

Випуск новин 0 Читать новость на русском

У випуску новин за 1 серпня станом на 14:00 – у Києві 37 людей отруїлися шаурмою, серед постраждалих є вагітні жінки. Правоохоронці викрили угруповання постачальників нелегальної зброї. Поліція спільно з СБУ провели 50 обшуків у семи областях, двох осіб затримали, ще вилучили автомати, пістолети, кілька тисяч набоїв. Зброю з-за кордону переробляли просто в майстернях і гаражах.

Також у випуску:

Віталія Олешка на псевдо "Сармат" вбили двома пострілами у спину. 

Поліція затримала двої підозрюваних у вбивстві військового на Харківщині, тіло якого знайшли в колекторі.

У Демократичній Республіці Конго на табір миротворців з українцями напали повстанці.

 

Теги: Випуск новин отруєння Новини Києва Зброя Поліція
Джерело: 24 канал
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