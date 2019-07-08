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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 14:00: Припинення авіасполучення між Грузією і РФ. Ситуація на фронті

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 липня станом на 14:00 – від сьогодні авіасполучення між Грузією і Росією повністю припинено. Указ Володимира Путіна про тимчасову заборону для російських авіакомпаній на польоти до кавказької республіки офіційно набув чинності. Загалом за минулу добу проросійські бойовики 16 разів відкривали вогонь у бік українського війська. Один наш захисник загинув, ще двоє поранені.

      Також у випуску:

      Почалася зустріч прем'єра Володимира Гройсмана з головою Європейської Ради Дональдом Туском. За круглим столом посадовці говорили про вчорашню поїздку Туска до Станиці Луганської та про санкції проти Росії.

      У парламенті стартував останній робочий тиждень цього скликання. Вже наступної неділі ми оберемо новий склад Верховної Ради. Верховний суд вирішив, що пережеребкування партій таки не потрібне.

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      Теги: Новини Росії Випуск новин авіація Новини Грузії Війна на Донбасі Війна
      Джерело: 24 канал
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