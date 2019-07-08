Випуск новин за 14:00: Припинення авіасполучення між Грузією і РФ. Ситуація на фронті

У випуску новин за 8 липня станом на 14:00 – від сьогодні авіасполучення між Грузією і Росією повністю припинено. Указ Володимира Путіна про тимчасову заборону для російських авіакомпаній на польоти до кавказької республіки офіційно набув чинності. Загалом за минулу добу проросійські бойовики 16 разів відкривали вогонь у бік українського війська. Один наш захисник загинув, ще двоє поранені.

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Почалася зустріч прем'єра Володимира Гройсмана з головою Європейської Ради Дональдом Туском. За круглим столом посадовці говорили про вчорашню поїздку Туска до Станиці Луганської та про санкції проти Росії.

У парламенті стартував останній робочий тиждень цього скликання. Вже наступної неділі ми оберемо новий склад Верховної Ради. Верховний суд вирішив, що пережеребкування партій таки не потрібне.