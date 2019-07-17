Випуск новин за 14:00: Продовження арешту українським морякам. Позачергове засідання Ради

У випуску новин за 17 липня станом на 14:00 – Лефортовський суд Москви продовжив арешт дванадцятьом українським морякам ще на три місяці тримання під вартою. Заступник керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка пропонує зібратися депутатам на позачергове засідання Верховної Ради.

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Один рік виповнилося дівчинці, яка з'явилася на світ з вагою 480 грамів.