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      Випуск новин за 14:00: Продовження арешту українським морякам. Позачергове засідання Ради

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 липня станом на 14:00 – Лефортовський суд Москви продовжив арешт дванадцятьом українським морякам ще на три місяці тримання під вартою. Заступник керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка пропонує зібратися депутатам на позачергове засідання Верховної Ради.

      Також у випуску:

      У Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи.

      Петро Порошенко не прийшов на у ДБР по справі про купівлю "Кузні на Рибальському".

      Один рік виповнилося дівчинці, яка з'явилася на світ з вагою 480 грамів.

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      Теги: Верховна Рада Випуск новин Українські моряки в полоні
      Джерело: 24 канал
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