Випуск новин за 14:00: Продовження арешту українським морякам. Позачергове засідання Ради
У випуску новин за 17 липня станом на 14:00 – Лефортовський суд Москви продовжив арешт дванадцятьом українським морякам ще на три місяці тримання під вартою. Заступник керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка пропонує зібратися депутатам на позачергове засідання Верховної Ради.
Також у випуску:
У Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи.
Петро Порошенко не прийшов на у ДБР по справі про купівлю "Кузні на Рибальському".
Один рік виповнилося дівчинці, яка з'явилася на світ з вагою 480 грамів.
сьогодні
Джерело: 24 канал
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