Випуск новин за 14:00: Рада схвалила Виборчий кодекс. Як виглядатиме бюлетень

У випуску новин за 11 липня станом на 14:00 – Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс, який змінить систему обрання нардепів. Відтепер українці голосуватимуть не лише за назву партії, а й за конкретного кандидата в ній. Журналісти 24-го завітали на поліграфічний комбінат "Україна" і побачили, як друкуються бюлетені для голосування на парламентських виборах. Більше – дивіться у відео.

Також у випуску: У Москві знову затримали кримських татар Державне бюро розслідувань викликає Петра Порошенка на допит 17 липня. Минулої доби зафіксували 42 атаки російських найманців, один український військовий загинув.

Джерело: 24 канал