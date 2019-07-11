Випуск новин за 14:00: Рада схвалила Виборчий кодекс. Як виглядатиме бюлетень
У випуску новин за 11 липня станом на 14:00 – Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс, який змінить систему обрання нардепів. Відтепер українці голосуватимуть не лише за назву партії, а й за конкретного кандидата в ній. Журналісти 24-го завітали на поліграфічний комбінат "Україна" і побачили, як друкуються бюлетені для голосування на парламентських виборах. Більше – дивіться у відео.
Також у випуску:
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Державне бюро розслідувань викликає Петра Порошенка на допит 17 липня.
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Джерело: 24 канал
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