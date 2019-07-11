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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 14:00: Рада схвалила Виборчий кодекс. Як виглядатиме бюлетень

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 липня станом на 14:00 – Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс, який змінить систему обрання нардепів. Відтепер українці голосуватимуть не лише за назву партії, а й за конкретного кандидата в ній. Журналісти 24-го завітали на поліграфічний комбінат "Україна" і побачили, як друкуються бюлетені для голосування на парламентських виборах. Більше – дивіться у відео.

      Також у випуску:

      У Москві знову затримали кримських татар

      Державне бюро розслідувань викликає Петра Порошенка на допит 17 липня.

      Минулої доби зафіксували 42 атаки російських найманців, один український військовий загинув.

       

      blog_ava
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Випуск новин Верховна Рада Законодавство
      Джерело: 24 канал
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