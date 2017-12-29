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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 14:00: Розмова Саакашвілі з Курченком. Хабарництво в аеропорту

Випуск новин 14:33, сьогодні 105 Читать новость на русском

У випуску новин за 29 грудня станом на 14:00 – у Генпрокуратурі заявили, що експертиза підтвердила, що Міхеїл Саакашвілі таки говорив по телефону з одіозним олігархом Сергієм Курченком. У Миколаєві на хабарі затримали директора аеропорту.

Також у випуску:

Невідомі атакували церкву у Каїрі, є загиблі.

Українська сторона заявляє про ще один обмін заручниками, він може відбутися найближчим часом.

НКРЕКП знову підвищила вартість електроенергії для бізнесу.

У Москві автобус протаранив зупинку: двоє людей загинули, ще одна – у важкому стані.

Теги: Корупція Випуск новин Міхеїл Саакашвілі Сергій Курченко ГПУ Миколаїв
Джерело: 24 Канал
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