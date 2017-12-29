Випуск новин за 14:00: Розмова Саакашвілі з Курченком. Хабарництво в аеропорту
Випуск новин 14:33, сьогодні 105 Читать новость на русском
У випуску новин за 29 грудня станом на 14:00 – у Генпрокуратурі заявили, що експертиза підтвердила, що Міхеїл Саакашвілі таки говорив по телефону з одіозним олігархом Сергієм Курченком. У Миколаєві на хабарі затримали директора аеропорту.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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