Випуск новин за 14:00: Розмова Саакашвілі з Курченком. Хабарництво в аеропорту

У випуску новин за 29 грудня станом на 14:00 – у Генпрокуратурі заявили, що експертиза підтвердила, що Міхеїл Саакашвілі таки говорив по телефону з одіозним олігархом Сергієм Курченком. У Миколаєві на хабарі затримали директора аеропорту.

Також у випуску: Невідомі атакували церкву у Каїрі, є загиблі. Українська сторона заявляє про ще один обмін заручниками, він може відбутися найближчим часом. НКРЕКП знову підвищила вартість електроенергії для бізнесу. У Москві автобус протаранив зупинку: двоє людей загинули, ще одна – у важкому стані.