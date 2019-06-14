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      Випуск новин за 14:00: Самоспалення у Бердичеві. Свіжі рейтинги

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 червня станом на 14:00 – у Бердичеві чоловік вчинив самоспалення просто під час засідання міської ради. Свої дії пояснює тим, що мовляв, влада Бердичева перешкоджає його підприємницькій діяльності. Згідно з новими соцопитуваннями, до Ради проходять п'ять партій. Зрештою "Голос" Святослава Вакарчука посунула партія Ігоря Смешка "Сила і честь".

      Також у випуску:

      Активіст Дмитро Щебетюк разом із другом Костянтином об'їхали Європу на візку автостопом.

      Україна вшановує п'яту річницю загибелі 40 військових та 9 членів екіпажу літака ІЛ-76. Бойовики збили його у небі над луганським аеропортом.

      У китайському місті Хеюань, що на півдні країни, обвалилася ділянка автомобільного моста Дунцзян. Щонайменше два авто, які проїжджали цією ділянкою дороги, впали у воду.

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      Теги: Випуск новин Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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