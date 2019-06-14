Випуск новин за 14:00: Самоспалення у Бердичеві. Свіжі рейтинги
У випуску новин за 14 червня станом на 14:00 – у Бердичеві чоловік вчинив самоспалення просто під час засідання міської ради. Свої дії пояснює тим, що мовляв, влада Бердичева перешкоджає його підприємницькій діяльності. Згідно з новими соцопитуваннями, до Ради проходять п'ять партій. Зрештою "Голос" Святослава Вакарчука посунула партія Ігоря Смешка "Сила і честь".
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