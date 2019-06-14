Випуск новин за 14:00: Самоспалення у Бердичеві. Свіжі рейтинги

У випуску новин за 14 червня станом на 14:00 – у Бердичеві чоловік вчинив самоспалення просто під час засідання міської ради. Свої дії пояснює тим, що мовляв, влада Бердичева перешкоджає його підприємницькій діяльності. Згідно з новими соцопитуваннями, до Ради проходять п'ять партій. Зрештою "Голос" Святослава Вакарчука посунула партія Ігоря Смешка "Сила і честь".

Також у випуску: Активіст Дмитро Щебетюк разом із другом Костянтином об'їхали Європу на візку автостопом. Україна вшановує п'яту річницю загибелі 40 військових та 9 членів екіпажу літака ІЛ-76. Бойовики збили його у небі над луганським аеропортом. У китайському місті Хеюань, що на півдні країни, обвалилася ділянка автомобільного моста Дунцзян. Щонайменше два авто, які проїжджали цією ділянкою дороги, впали у воду.

Джерело: 24 канал