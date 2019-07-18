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      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
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      Випуск новин за 14:00: Смертельна аварія на Одещині. Паспорти РФ на Донбасі

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 липня станом на 14:00 – на Одещині у смертельні ДТП загинули водій та троє пасажирів. Відомо, що серед жертв – дитина. Президент Росії спростив отримання російського громадянства для всіх жителів Луганської і Донецької областей.

      Також у випуску:

      Спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає, що продовження арешту українських моряків – це спроба Росії тиснути на президента Володимира Зеленського напередодні парламентських виборів.

      Доба на фронті минула без втрат, проте обстріли не припинялися. Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська.

      У Мінську домовились підготуватись до обміну заручників у форматі 69 на 208 та забезпечити повну тишу на лінії фронту з опівночі 21 липня.

      У Києві зайнялась маршутка з пасажирами.

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      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Російські паспорти на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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