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НЕГОДА В УКРАЇНІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 14:00: Велика ДТП у Києві. Зустріч матері з Кольченком

Випуск новин 71 Читать новость на русском

У випуску новин за 30 липня станом на 14:00 – тиждень знову почався з цілої низки аварій, у Києві сьогодні вночі чоловік напідпитку влаштував трощу за участі семи машин. Мати Олександра Кольченка прибула до Челябінська, там розташована колонія, в якій утримують її сина, напередодні жінці видали дозвіл на побачення на три доби і виділили кімнату в готелі.

Також у випуску:

Навчання авіанавідників біля Маріуполя.

На Півночі та Заході синоптики обіцяють зливи з грозами.

Дебати у справі про державну зраду Януковича.

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Українці в полоні РФ Випуск новин
Джерело: 24 канал
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