Випуск новин за 14:00: Велика ДТП у Києві. Зустріч матері з Кольченком
У випуску новин за 30 липня станом на 14:00 – тиждень знову почався з цілої низки аварій, у Києві сьогодні вночі чоловік напідпитку влаштував трощу за участі семи машин. Мати Олександра Кольченка прибула до Челябінська, там розташована колонія, в якій утримують її сина, напередодні жінці видали дозвіл на побачення на три доби і виділили кімнату в готелі.
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Навчання авіанавідників біля Маріуполя.
На Півночі та Заході синоптики обіцяють зливи з грозами.
Дебати у справі про державну зраду Януковича.
Джерело: 24 канал
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