Випуск новин за 14:00: Велика ДТП у Києві. Зустріч матері з Кольченком

У випуску новин за 30 липня станом на 14:00 – тиждень знову почався з цілої низки аварій, у Києві сьогодні вночі чоловік напідпитку влаштував трощу за участі семи машин. Мати Олександра Кольченка прибула до Челябінська, там розташована колонія, в якій утримують її сина, напередодні жінці видали дозвіл на побачення на три доби і виділили кімнату в готелі.

Також у випуску: Навчання авіанавідників біля Маріуполя. На Півночі та Заході синоптики обіцяють зливи з грозами. Дебати у справі про державну зраду Януковича.