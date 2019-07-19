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      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
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      Випуск новин за 14:00: Вибух банкомату на Дніпропетровщині. Джаред Лето у Києві

      Випуск новин 48 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 липня станом на 14:00 – на Дніпропетровщині правоохоронцям вдалось упіймати зловмисників, котрі підірвали банкомат розміщений у магазині в Новомосковську. Американський співак Джаред Лето, який виступає в популярному гурті 30 Seconds to Mars, виступив у Києві.

      Також у випуску:

      В Офісі Президента готові звільнити арештованого за підозрою у держзраді журналіста Кирила Вишинського в обмін на українського режисера Олега Сенцова.

      НАБУ проводить обшуки в елітному спортивному клубі "5 елемент", що належить Петру Порошенку, та у приміщеннях ПАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс".

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      Теги: Випуск новин Вибух
      Джерело: 24 канал
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