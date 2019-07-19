Випуск новин за 14:00: Вибух банкомату на Дніпропетровщині. Джаред Лето у Києві
У випуску новин за 19 липня станом на 14:00 – на Дніпропетровщині правоохоронцям вдалось упіймати зловмисників, котрі підірвали банкомат розміщений у магазині в Новомосковську. Американський співак Джаред Лето, який виступає в популярному гурті 30 Seconds to Mars, виступив у Києві.
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Джерело: 24 канал
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