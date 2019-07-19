Випуск новин за 14:00: Вибух банкомату на Дніпропетровщині. Джаред Лето у Києві

У випуску новин за 19 липня станом на 14:00 – на Дніпропетровщині правоохоронцям вдалось упіймати зловмисників, котрі підірвали банкомат розміщений у магазині в Новомосковську. Американський співак Джаред Лето, який виступає в популярному гурті 30 Seconds to Mars, виступив у Києві.

Також у випуску: В Офісі Президента готові звільнити арештованого за підозрою у держзраді журналіста Кирила Вишинського в обмін на українського режисера Олега Сенцова. НАБУ проводить обшуки в елітному спортивному клубі "5 елемент", що належить Петру Порошенку, та у приміщеннях ПАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс". В КСУ реєструють ухвалу про скасування закону про особливий статус Донбасу і амністії для колабораціоністів та найманців.

Джерело: 24 канал