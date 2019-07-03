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      Випуск новин за 14:00: Вибух гранати на дитячому майданчику. Потужний буревій в Україні

      Випуск новин 4 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 липня станом на 14:00 – діти знайшли небезпечний предмет на смітнику й принесли з собою на дитячий майданчик. Найстарший спробував розібрати знахідку і та вибухнула. Життю шістьох дітей нічого не загрожує. Україною прокотився потужний буревій. Травмовані люди, поламані дерева та знеструмлені села.

      Також у випуску:

      В Херсоні прощаються із загиблим військовим медиком Іриною Шевченко.

      Україна з Канадою домовились під час зустрічі президента Володимира Зеленського з прем'єром Джастіном Трюдо про бронетехніку, спрощену процедуру подорожей та 25 мільйонів доларів на реформи.

      Очільник МВС Арсен Аваков запевнив, Клюєву незаконно дозволили йти на парламентські вибори.

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      Теги: Випуск новин Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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