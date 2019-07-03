Випуск новин за 14:00: Вибух гранати на дитячому майданчику. Потужний буревій в Україні
У випуску новин за 3 липня станом на 14:00 – діти знайшли небезпечний предмет на смітнику й принесли з собою на дитячий майданчик. Найстарший спробував розібрати знахідку і та вибухнула. Життю шістьох дітей нічого не загрожує. Україною прокотився потужний буревій. Травмовані люди, поламані дерева та знеструмлені села.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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