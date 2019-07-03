Випуск новин за 14:00: Вибух гранати на дитячому майданчику. Потужний буревій в Україні

У випуску новин за 3 липня станом на 14:00 – діти знайшли небезпечний предмет на смітнику й принесли з собою на дитячий майданчик. Найстарший спробував розібрати знахідку і та вибухнула. Життю шістьох дітей нічого не загрожує. Україною прокотився потужний буревій. Травмовані люди, поламані дерева та знеструмлені села.

Також у випуску: В Херсоні прощаються із загиблим військовим медиком Іриною Шевченко. Україна з Канадою домовились під час зустрічі президента Володимира Зеленського з прем'єром Джастіном Трюдо про бронетехніку, спрощену процедуру подорожей та 25 мільйонів доларів на реформи. Очільник МВС Арсен Аваков запевнив, Клюєву незаконно дозволили йти на парламентські вибори.

Джерело: 24 канал