Випуск новин за 14:00: Відновлення руху після негоди. Смертельна ДТП на Рівненщині

У випуску новин за 20 грудня станом на 14:00 – рух на трасі Київ – Одеса по обіді 20 грудня таки вдалося відновити рух в обох напрямках. Із початку негоди на цій ділянці із заметів вивільнили більше 4 сотень автівок. На Рівненщині зранку 20 грудня на дорозі Рівне – Костопіль зіткнулися легковий автомобіль Geely та мікроавтобус Mercedes Sprinter. У ДТП загинули двоє військових.

Також у випуску: Вчора, 19 грудня, Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму. Гройсман на засіданні уряду нарікав на рятувальників і комунальників, на його думку, ті погано справляються з наслідками негоди. Українці їздять у старих потягах через зрив тендерів, про це розповів у середу, 20 грудня, прем'єру на засіданні уряду Євген Кравцов.

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