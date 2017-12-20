Випуск новин за 14:00: Відновлення руху після негоди. Смертельна ДТП на Рівненщині
Випуск новин 16:02, сьогодні 74 Читать новость на русском
У випуску новин за 20 грудня станом на 14:00 – рух на трасі Київ – Одеса по обіді 20 грудня таки вдалося відновити рух в обох напрямках. Із початку негоди на цій ділянці із заметів вивільнили більше 4 сотень автівок. На Рівненщині зранку 20 грудня на дорозі Рівне – Костопіль зіткнулися легковий автомобіль Geely та мікроавтобус Mercedes Sprinter. У ДТП загинули двоє військових.
Також у випуску:
Вчора, 19 грудня, Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму.
Гройсман на засіданні уряду нарікав на рятувальників і комунальників, на його думку, ті погано справляються з наслідками негоди.
Українці їздять у старих потягах через зрив тендерів, про це розповів у середу, 20 грудня, прем'єру на засіданні уряду Євген Кравцов.
Джерело: 24 Канал
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