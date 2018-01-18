Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Сильні снігопади в Польщі

У випуску новин за 18 січня станом на 14:00 – впродовж 17 січня на Донбасі загинули одразу троє українських військових, ще 5 зазнали травм. Через складні погодні умови перекрили кілька автомагістралей у Польщі.

Також у випуску: В Угорщині затримали нелегалів, які прилетіли на українському "кукурудзянику". Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект про реінтеграцію Донбасу. Екс-охоронець Януковича розповів в деталях, як екс-президент тікав з України. У Сполучених Штатах від снігового шторму загинули щонайменше 10 людей.