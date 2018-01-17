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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА
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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Випуск новин за 14:00: Заборона на виїзд з "ДНР". Утримання Сущенка

Випуск новин 14:45, сьогодні 62 Читать новость на русском

У випуску новин за 17 січня станом на 14:00 – тим часом, жителі так званої "ДНР" опинилися в резервації. Українському політв'язню Роману Сущенку дозволили побачитися з дружиною та донькою.

Також у випуску:

Україна отримає протитанкові ракетні комплекси США безкоштовно.

18-ти річний водій у Харкові вилетів на зустрічну смугу та збив пішохода.

Президент України на зимові свята відпочивав на Мальдівах.

Теги: Випуск новин Роман Сущенко Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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