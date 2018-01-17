Випуск новин за 14:00: Заборона на виїзд з "ДНР". Утримання Сущенка
Випуск новин 14:45, сьогодні 62 Читать новость на русском
У випуску новин за 17 січня станом на 14:00 – тим часом, жителі так званої "ДНР" опинилися в резервації. Українському політв'язню Роману Сущенку дозволили побачитися з дружиною та донькою.
Також у випуску:
Україна отримає протитанкові ракетні комплекси США безкоштовно.
18-ти річний водій у Харкові вилетів на зустрічну смугу та збив пішохода.
Президент України на зимові свята відпочивав на Мальдівах.
Джерело: 24 Канал
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