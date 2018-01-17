Випуск новин за 14:00: Заборона на виїзд з "ДНР". Утримання Сущенка

У випуску новин за 17 січня станом на 14:00 – тим часом, жителі так званої "ДНР" опинилися в резервації. Українському політв'язню Роману Сущенку дозволили побачитися з дружиною та донькою.

Також у випуску: Україна отримає протитанкові ракетні комплекси США безкоштовно. 18-ти річний водій у Харкові вилетів на зустрічну смугу та збив пішохода. Президент України на зимові свята відпочивав на Мальдівах.