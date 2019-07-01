Випуск новин за 14:00: Загибель волонтерки. Ідея Богдана про мовний референдум
У випуску новин за 1 липня станом на 14:00 – на Чернігівщині у ДТП загинула відома волонтерка Марина Шеремет. В Офісі Президента можуть провести референдум про статус регіональної для російської мови на території Донецької та Луганської області.
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Джерело: 24 канал
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