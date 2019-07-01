Випуск новин за 14:00: Загибель волонтерки. Ідея Богдана про мовний референдум

У випуску новин за 1 липня станом на 14:00 – на Чернігівщині у ДТП загинула відома волонтерка Марина Шеремет. В Офісі Президента можуть провести референдум про статус регіональної для російської мови на території Донецької та Луганської області.

Також у випуску: Профільний комітет Верховної Ради рекомендує ухвалити проект про призупинення участі української делегації в роботі ПАРЄ. В Одесі стартують масштабні міжнародні навчання Sea Breeze 2019. У Європі вже восьмеро людей загинули внаслідок аномально високих температурних показників.

Джерело: 24 канал