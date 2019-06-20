Випуск новин за 14:00: "Замінування" ЦВК. Нові рейтинги партій

У випуску новин за 20 червня станом на 14:00 – Центральну виборчу комісію замінували в останній день реєстрації кандидатів в народні депутати. Через це процес прийому документів довелось призупинити, будівлю евакуювали. Український інститут соціальних досліджень імені Яременка спільно з центром "Соціальний моніторинг" назвали п'ять прохідних партій. Лідером залишається партія "Слуга народу".

Також у випуску: "Слуга народу" і "Голос" – в одній коаліції в парламенті. Такий розвиток подій не відкидає глава президентської партії Дмитро Разумков. На Одещині завершилися пошуки 11-річної Дар'ї Лук'яненко. Правоохоронці знайшли тіло дівчинки неподалік місця її зникнення. Журналіст-розслідувач Вадим Комаров помер у ніч на 20 червня в Черкасах. Більше місяця чоловік пролежав у комі після того, як його жорстоко побив невідомий у центрі міста.

Джерело: 24 канал