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      КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО MH17
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      Випуск новин за 14:00: "Замінування" ЦВК. Нові рейтинги партій

      Випуск новин 2 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 червня станом на 14:00 – Центральну виборчу комісію замінували в останній день реєстрації кандидатів в народні депутати. Через це процес прийому документів довелось призупинити, будівлю евакуювали. Український інститут соціальних досліджень імені Яременка спільно з центром "Соціальний моніторинг" назвали п'ять прохідних партій. Лідером залишається партія "Слуга народу".

      Також у випуску:

      "Слуга народу" і "Голос" – в одній коаліції в парламенті. Такий розвиток подій не відкидає глава президентської партії Дмитро Разумков.

      На Одещині завершилися пошуки 11-річної Дар'ї Лук'яненко. Правоохоронці знайшли тіло дівчинки неподалік місця її зникнення.

      Журналіст-розслідувач Вадим Комаров помер у ніч на 20 червня в Черкасах. Більше місяця чоловік пролежав у комі після того, як його жорстоко побив невідомий у центрі міста.

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      Теги: Випуск новин ЦВК Фейкові замінування Рейтинги Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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