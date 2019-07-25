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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      Випуск новин за 14:00: Затримання екс-начальника поліції. Медична реформа в Україні

      Випуск новин 169 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 липня станом на 14:00 – в Одесі правоохоронці затримали екс-начальника поліції Дмитра Головіна. Його підозрюють у розкраданні майна в особливо великих розмірах. В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що в Україні розпочинається другий етап медичної реформи. Він має запрацювати у 2020 році.

      Також у випуску: 

      Одіозний політик Михайло Добкін так і не прийшов до слідчих. Він проходить як свідок у справі про замах на президента-втікача Віктора Януковича.

      На фоні наймасовіших за останні два десятиліття протестів губернатор Пуерто-Ріко таки піде з посади.

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      blog_ava
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      25 липня
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      Теги: Новини України Поліція Випуск новин Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 канал
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