Випуск новин за 14:00: Затримання екс-начальника поліції. Медична реформа в Україні

У випуску новин за 25 липня станом на 14:00 – в Одесі правоохоронці затримали екс-начальника поліції Дмитра Головіна. Його підозрюють у розкраданні майна в особливо великих розмірах. В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що в Україні розпочинається другий етап медичної реформи. Він має запрацювати у 2020 році.

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