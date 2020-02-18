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      Випуск новин за 14:00: Затримка ексбійця "Омеги". Зібрання Радбезу ООН

      Випуск новин

      У випуску новин за 18 лютого станом на 14:00 – правоохоронці затримали колишнього бійця спецпідрозділу "Омега". Його підозрюють в обстрілах на Майдані у лютому 2014 року. Про виконання Мінських домовленостей сьогодні говоритимуть у Радбезі ООН. Брифінг на цю тему відбудеться з ініціативи Росії через п'яту річницю ухвалення резолюції Ради безпеки на підтримку Мінських угод.

      Також у випуску:

      П'ять років тому російські війська так само зухвало наступали на наші позиції поблизу Дебальцевого.

      Україна вимагає звільнити наших рибалок, затриманих Росією в акваторії Азовського моря три дні тому.

      Вже сьогодні вирушають додому українці, які перебували в китайському Уханю. 

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      Теги: РНБО Випуск новин
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