Випуск новин за 14:00: Затримка ексбійця "Омеги". Зібрання Радбезу ООН
У випуску новин за 18 лютого станом на 14:00 – правоохоронці затримали колишнього бійця спецпідрозділу "Омега". Його підозрюють в обстрілах на Майдані у лютому 2014 року. Про виконання Мінських домовленостей сьогодні говоритимуть у Радбезі ООН. Брифінг на цю тему відбудеться з ініціативи Росії через п'яту річницю ухвалення резолюції Ради безпеки на підтримку Мінських угод.
Також у випуску:
П'ять років тому російські війська так само зухвало наступали на наші позиції поблизу Дебальцевого.
Україна вимагає звільнити наших рибалок, затриманих Росією в акваторії Азовського моря три дні тому.
Вже сьогодні вирушають додому українці, які перебували в китайському Уханю.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі