Випуск новин за 14:00: Затримка ексбійця "Омеги". Зібрання Радбезу ООН

У випуску новин за 18 лютого станом на 14:00 – правоохоронці затримали колишнього бійця спецпідрозділу "Омега". Його підозрюють в обстрілах на Майдані у лютому 2014 року. Про виконання Мінських домовленостей сьогодні говоритимуть у Радбезі ООН. Брифінг на цю тему відбудеться з ініціативи Росії через п'яту річницю ухвалення резолюції Ради безпеки на підтримку Мінських угод.

Також у випуску: П'ять років тому російські війська так само зухвало наступали на наші позиції поблизу Дебальцевого. Україна вимагає звільнити наших рибалок, затриманих Росією в акваторії Азовського моря три дні тому. Вже сьогодні вирушають додому українці, які перебували в китайському Уханю.