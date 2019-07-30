Випуск новин за 14:00: Заяви Богдана на брифінгу. Опіки у 5-річного хлопчика

У випуску новин за 30 липня станом на 14:00 – голова Офісу президента просить Кабмін звільнити Кличка з посади голови КМДА, бо той покриває корупціонерів. Також він наголосив, що на День незалежності проведуть Хода замість параду. На Волині 5-річний хлопчик знайшов пляшку з пальним і почав виливати його у вогнище, через що і отримав опіки. Його доправили у лікарню.

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