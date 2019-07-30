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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
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      Випуск новин за 14:00: Заяви Богдана на брифінгу. Опіки у 5-річного хлопчика

      Випуск новин 43 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 липня станом на 14:00 – голова Офісу президента просить Кабмін звільнити Кличка з посади голови КМДА, бо той покриває корупціонерів. Також він наголосив, що на День незалежності проведуть Хода замість параду. На Волині 5-річний хлопчик знайшов пляшку з пальним і почав виливати його у вогнище, через що і отримав опіки. Його доправили у лікарню.

      Також у випуску:

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      Теги: Андрій Богдан Випуск новин Віталій Кличко Діти і неповнолітні Волинь
      Джерело: 24 канал
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