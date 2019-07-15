Випуск новин за 14:00: Зняття арешту з нерухомості Коломойського. Пожежа на "Азовсталі"
У випуску новин за 15 липня станом на 14:00 – Печерський суд зняв арешт з понад 400 об'єктів нерухомості компанії олігарха Ігоря Коломойського. Про це йдеться на сайті суду. У мережі з'явилося відео масштабної пожежі на Маріупольському заводі "Азовсталь", яка сталася у п'ятницю. Його опублікував місцевий активіст Максим Бородін.
Також у випуску:
ДТП на Київщині: 3 загиблих, 18 травмованих.
Авто з кортежу президента Володимира Зеленського протаранило автобус із дітьми.
В Одесі продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці зсуву ґрунту на узбережжя.
Джерело: 24 канал
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