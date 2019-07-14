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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 15:00: Агітація в соцмережах. Відставка Власова

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 липня станом на 15:00 – напередодні парламентських виборів політична реклама заполонила соціальні мережі, кандидати у депутати в активному пошуку свого електорату. Очільник Державної фіскальної служби Олександр Власов написав заяву на звільнення.

      Також у випуску:

      Своє місце голосування на позачергових парламентських виборах змінили понад 200 тисяч виборців.

      У Нью-Йорку щонайменше 70 тисяч людей залишились без світла напередодні ввечері.

      Десятки тисяч жителів Луїзіани, що у США, залишились без електроенергії через потужний шторм Баррі.

      blog_ava
      Власов написав заяву про звільнення на вимогу Зеленського
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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