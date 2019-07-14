Випуск новин за 15:00: Агітація в соцмережах. Відставка Власова

У випуску новин за 14 липня станом на 15:00 – напередодні парламентських виборів політична реклама заполонила соціальні мережі, кандидати у депутати в активному пошуку свого електорату. Очільник Державної фіскальної служби Олександр Власов написав заяву на звільнення.

Також у випуску: Своє місце голосування на позачергових парламентських виборах змінили понад 200 тисяч виборців. У Нью-Йорку щонайменше 70 тисяч людей залишились без світла напередодні ввечері. Десятки тисяч жителів Луїзіани, що у США, залишились без електроенергії через потужний шторм Баррі.

Джерело: 24 канал