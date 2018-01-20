Випуск новин за 15:00: Атака на посольство України в Греції. Зіпсована вечірка Трампа
Випуск новин 15:39, сьогодні 117 Читать новость на русском
У випуску новин за 20 січня станом на 15:00 – посольство України в Афінах закидали "коктейлями Молотова". Трамп не буде святкувати річницю з дня інавгурації через "шатдаун" у США.
Також у випуску:
Річниця створення Автономної Республіки Крим.
В одеського стрілка знайшли майстерню зброї.
В районі Широкиного українські військові відкрили вогонь зі стрілецької зброї, коли ворожо-розвідувальна група наблизилась до них. Терористи відійшли, залишивши свого пораненого "побратима".
Скоро в Україну надійдуть легендарні американські Javelin.
Порошенко і Трамп можуть зустрітись на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Джерело: 24 Канал
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