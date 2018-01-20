Випуск новин за 15:00: Атака на посольство України в Греції. Зіпсована вечірка Трампа

У випуску новин за 20 січня станом на 15:00 – посольство України в Афінах закидали "коктейлями Молотова". Трамп не буде святкувати річницю з дня інавгурації через "шатдаун" у США.

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Скоро в Україну надійдуть легендарні американські Javelin.

Порошенко і Трамп можуть зустрітись на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.