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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 15:00: Аварія в Рівному. Авіасполучення з Грузією

Випуск новин 16:14, сьогодні 130 Читать новость на русском

У випуску новин за 2 січня станом на 15:00 – у ніч на 2 січня у районі Північний у Рівному сталася масштабна аварія – водій Mercedes протаранив понад 20 машин. Львів отримав пряме авіасполучення з грузинським містом Батумі. Відвідати країну можна буде з червня 2018 року.

Також у випуску:

2 січня кілька сотень активістів прийшли під будівлю головного управління МВС у Києві з вимогою розслідувати вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської.

Станом на 1 січня російсько-терористичні війська 5 разів порушили режим тиші.

Колишній наречений убитої Ірини Ноздровської відмовився надати свідчення.

Теги: авіація Випуск новин Аварії та ДТП Рівне Грузія
Джерело: 24 Канал
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