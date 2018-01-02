Випуск новин за 15:00: Аварія в Рівному. Авіасполучення з Грузією
Випуск новин 16:14, сьогодні 130 Читать новость на русском
У випуску новин за 2 січня станом на 15:00 – у ніч на 2 січня у районі Північний у Рівному сталася масштабна аварія – водій Mercedes протаранив понад 20 машин. Львів отримав пряме авіасполучення з грузинським містом Батумі. Відвідати країну можна буде з червня 2018 року.
Також у випуску:
2 січня кілька сотень активістів прийшли під будівлю головного управління МВС у Києві з вимогою розслідувати вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської.
Станом на 1 січня російсько-терористичні війська 5 разів порушили режим тиші.
Колишній наречений убитої Ірини Ноздровської відмовився надати свідчення.
Джерело: 24 Канал
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