Випуск новин за 15:00: Білорусь без російської нафти. Ліквідація іранського генерала

У випуску новин за 3 січня станом на 15:00 – Білорусь залишилася без російської нафти. Мінськ та Москва після кількох раундів переговорів так і не змогли узгодити ціну на постачання вуглеводнів. Американські військовики в Багдаді ліквідували іранського генерала Касіма Сулеймані. Він загинув під час трьох авіаударів по військовій базі поруч з аеропортом іракської столиці.

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