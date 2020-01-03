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      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Випуск новин за 15:00: Білорусь без російської нафти. Ліквідація іранського генерала

      Випуск новин 20

      У випуску новин за 3 січня станом на 15:00 – Білорусь залишилася без російської нафти. Мінськ та Москва після кількох раундів переговорів так і не змогли узгодити ціну на постачання вуглеводнів. Американські військовики в Багдаді ліквідували іранського генерала Касіма Сулеймані. Він загинув під час трьох авіаударів по військовій базі поруч з аеропортом іракської столиці.

      Також у випуску: 

      У місті Токмак, що у Запорізькій області, спалахнула пожежа в одному з будинків: двоє дітей загинули у вогні, а їхня матір потрапила у лікарню.

      Адвокат Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, клопотатиме про повторне проведення слідчого експерименту.

      Заступник головного лікаря "Феофанії" розповів, що більшість звільнених з ОРДЛО українців не мають житла, а їхні родини знаходяться на окупованих територіях.

      В Латвії набув чинності новий закон про дітей негромадян. Ті, хто народився після 1 січня 2020 року, автоматично набувають громадянство країни.

      Колядки для дітей: тексти пісень українською мовою
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Новини Росії Іран Новини Білорусі Новини США
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