Випуск новин за 15:00: Будівництво ІТ-парку у Львові. Смертоносний буревій у Харкові
У випуску новин за 29 червня станом на 15:00 – у Львові анонсували будівництво першого в Україні масштабного ІТ-парку, який об'єднає спеціалістів з усього міста для роботи та співпраці. Через негоду, що вирувала на Харківщині напередодні, загинули дві жінки.
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Джерело: 24 канал
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