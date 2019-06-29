Випуск новин за 15:00: Будівництво ІТ-парку у Львові. Смертоносний буревій у Харкові

У випуску новин за 29 червня станом на 15:00 – у Львові анонсували будівництво першого в Україні масштабного ІТ-парку, який об'єднає спеціалістів з усього міста для роботи та співпраці. Через негоду, що вирувала на Харківщині напередодні, загинули дві жінки.

Також у випуску: Україна посіла перше місце у рейтингу сексуальних націй світу, який оприлюднила міжнародна туристична компанія Big 7 Travel. Ворог обстріляв селище Золоте-4, що на Луганщині. Під прицілом бойовиків вкотре опинилися мирні жителі Донбасу. Президент США Дональд Трамп піднімав тему звільнення полонених українських моряків під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Осаці.

Джерело: 24 канал