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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 15:00: Голосування у пологових. Обстріли бойовиків

      Випуск новин 85 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 липня станом на 15:00 – у пологових будинках також облаштували виборчі дільниці. Жінки, які днями народили і ті, які готуються стати мамами, теж заповнили свої бюлетені. І попри розпочате опівночі чергове перемир'я, бойовики й надалі обстріляють позиції українських військових. За добу на передовій зафіксували 26 обстрілів.

      Також у випуску:

      Понад 100 виборчих дільниць для майже трьохсот тисяч виборців – кількість українців, які сьогодні голосують за кордоном.

      На Київщині члени ОВК подали фейкових членів від однієї з партій. 

      blog_ava
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 87 відсотків голосів
      22 липня
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 21 липня
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