Випуск новин за 15:00: Голосування у пологових. Обстріли бойовиків

У випуску новин за 21 липня станом на 15:00 – у пологових будинках також облаштували виборчі дільниці. Жінки, які днями народили і ті, які готуються стати мамами, теж заповнили свої бюлетені. І попри розпочате опівночі чергове перемир'я, бойовики й надалі обстріляють позиції українських військових. За добу на передовій зафіксували 26 обстрілів.

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Понад 100 виборчих дільниць для майже трьохсот тисяч виборців – кількість українців, які сьогодні голосують за кордоном.

На Київщині члени ОВК подали фейкових членів від однієї з партій.