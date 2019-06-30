Випуск новин за 15:00: Одностороннє розведення військ. Фестиваль історичної реконструкції
У випуску новин за 30 червня станом на 15:00 – бойовики і досі повністю не відвели свої війська біля Станиці Луганської. Про це повідомляють у військово-цивільній адміністрації. На два дні містечко Тростянець на Сумщині поринуло в епоху Середньовіччя. На фестиваль з’їхалися понад півтисячі реконструкторів з чотирьох країн.
Також у випуску:
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрівся із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей.
Російська делегація відновила участь у ПАРЄ, але у бюджеті Росії все ще не передбачили виділення коштів. Мовляв, ще не оформили документи. Більше того, у Кремлі вважають, що вони"нікому нічого не винні".
Джерело: 24 канал
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