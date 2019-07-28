Випуск новин за 15:00: Перерахунок голосів на 64 окрузі. Протести у Гонконгу

У випуску новин за 28 липня станом на 15:00 – Житомирський окружний адміністративний суд постановив перерахувати усі голоси на 64 виборчому окрузі. У Гонконгу відновилися протести проти скандального закону про екстрадицію до Китаю. На одній з вулиць сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ.

Також у випуску: Українські зоозахисники розпочали масштабну кампанію за те, щоб заборонити використання звірів у всіх шоу в країні. На акції "За чесні вибори" у Москві силовики жорстко розправлялися з мітингувальниками. У Києві пройшла урочиста хода вірян ПЦУ на честь дня хрещення Київської Русі. ЦВК визнала неправомірним перерахунок голосів на 69 окрузі, де виграє Віктор Балога.

Джерело: 24 канал