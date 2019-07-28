Випуск новин за 15:00: Перерахунок голосів на 64 окрузі. Протести у Гонконгу
У випуску новин за 28 липня станом на 15:00 – Житомирський окружний адміністративний суд постановив перерахувати усі голоси на 64 виборчому окрузі. У Гонконгу відновилися протести проти скандального закону про екстрадицію до Китаю. На одній з вулиць сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ.
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Джерело: 24 канал
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