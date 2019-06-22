Випуск новин за 15:00: Пожежа у Парижі. 78 річниця Другої світової війни

У випуску новин за 22 червня станом на 15:00 – у багатоквартирному будинку в центрі міста сталась масштабна пожежа. Вона вже забрала життя трьох людей, ще близько трьох десятків - поранені, серед них і один пожежник. В Україні вшановують жертв війни, яку розв'язали два диктатори, – Гітлер і Сталін. 22 червня 1941 року на Київ впали перші бомби.

Також у випуску: Група українських нардепів поскаржилася до Конституційного суду України на Закон про українську мову. З поданням звернувся 51 парламентар, ініціатором був член фракції партії "Опозиційний блок" Вадим Новинський. У Києві в Будинку офіцерів пройшла церемонія прощання з народним депутатом Дмитром Тимчуком. Він загинув 19 червня від вогнепального поранення у голову.

Джерело: 24 канал