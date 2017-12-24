Випуск новин за 15:00: Протести у Польщі. Дезінформація бойовиків
Випуск новин 15:45, сьогодні 40 Читать новость на русском
У випуску новин за 24 грудня станом на 15:00 – поляки вийдуть на протести проти судової системи в країні. Бойовики "ЛДНР " дезінформують про порушення перемир'я з української сторони.
Також у випуску:
У Дніпрі в одній із багатоповерхівок пролунав вибух, поранена поліцейська.
На фронті загинув 28-річний український боєць. Так закінчилась перша доба так званого "новорічного перемир'я".
У Словаччині мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП.
Об'єднані територіальні громади у 17 областях обирають собі голів та депутатів.
Голова Верховного суду Польщі звинуватила уряд у державному перевороті.
Акція "Кава на Хрещатику" не минула без сутичок.
Джерело: 24 Канал
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