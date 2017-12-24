Випуск новин за 15:00: Протести у Польщі. Дезінформація бойовиків

У випуску новин за 24 грудня станом на 15:00 – поляки вийдуть на протести проти судової системи в країні. Бойовики "ЛДНР " дезінформують про порушення перемир'я з української сторони.

Також у випуску: У Дніпрі в одній із багатоповерхівок пролунав вибух, поранена поліцейська. На фронті загинув 28-річний український боєць. Так закінчилась перша доба так званого "новорічного перемир'я". У Словаччині мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП. Об'єднані територіальні громади у 17 областях обирають собі голів та депутатів. Голова Верховного суду Польщі звинуватила уряд у державному перевороті. Акція "Кава на Хрещатику" не минула без сутичок.

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