Випуск новин за 15:00: Протести в Москві. Смерть жінки від спеки

У випуску новин за 27 липня станом на 15:00 – у Москві триває масштабна акція протесту через недопуск до місцевих виборів незалежних кандидатів. Правоохоронці вже затримали 300 демонстрантів. У Бельгії 66-річна жінка померла через спеку просто під час засмагання на пляжі. Загалом, у Західній Європі жертвами спеки стали вже 5 людей.

Також у випуску: Цього дня проходить 17 річниця Скнилівської трагедії, яка забрала 77 життів на авіашоу. Спецпризначенці КОРДУ затримали патрульних за те, що вони зупинили авто генерала за порушення.

Джерело: 24 канал