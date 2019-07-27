19:11
27 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін думає про пенсію. Російська Клеопатра
      Вєсті Кремля
      20:26, 26 липня
      Вєсті.UA. Жир: Білий порошок Королевської. Парламент без сторожила Ляшка
      Вєсті.UA
      18:15, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      Випуск новин за 15:00: Протести в Москві. Смерть жінки від спеки

      Випуск новин 78 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 липня станом на 15:00 – у Москві триває масштабна акція протесту через недопуск до місцевих виборів незалежних кандидатів. Правоохоронці вже затримали 300 демонстрантів. У Бельгії 66-річна жінка померла через спеку просто під час засмагання на пляжі. Загалом, у Західній Європі жертвами спеки стали вже 5 людей.

      Також у випуску:

      Цього дня проходить 17 річниця Скнилівської трагедії, яка забрала 77 життів на авіашоу.

      Спецпризначенці КОРДУ затримали патрульних за те, що вони зупинили авто генерала за порушення.

      blog_ava
      Хто може очолити МОЗ після Супрун: у "Слузі народу" назвали прізвище
      сьогодні
      5061
      Теги: Випуск новин Жертви Новини Росії Погода Протести
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Письмо из Луганска: у каждого свой путь – кто-то в отпуск, а кто-то на тот свет
      сьогодні , 19:00 Письмо из Луганска: у каждого свой путь – кто-то в отпуск, а кто-то на тот свет
      Ольга Черненко 65
      Хто з ветеранів пройшов у новий парламент
      сьогодні , 18:00 Хто з ветеранів пройшов у новий парламент
      Леонід Остальцев 543
      Обыски СБУ на "Криворожстале" – позор, который отпугивает инвесторов
      сьогодні , 17:00 Обыски СБУ на "Криворожстале" – позор, который отпугивает инвесторов
      Сергій Фурса 585
      Людина з великим серцем: біографія Романа Вірастюка
      сьогодні , 16:48 Людина з великим серцем: біографія Романа Вірастюка
      1053
      Топ-10 світових зірок-благодійників: Елтон Джон, Леді Гага та інші
      сьогодні , 16:00 Топ-10 світових зірок-благодійників: Елтон Джон, Леді Гага та інші
      Марія Ягодка 289
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук