Випуск новин за 15:00: Смерть українця в Кабулі. Лавина у Карпатах
Випуск новин 16:13, сьогодні 83 Читать новость на русском
У випуску новин за 21 січня станом на 15:00 – унаслідок нападу невідомих озброєних чоловіків на готель у столиці Афганістану Кабулі загинув громадянин України. Під час спуску поблизу озера Несамовите на горі Піп Іван у Карпатах група туристів потрапила в лавину, їх знесло схилом.
Також у випуску:
Туреччина ввела на територію Сирії свої танки.
Поїздка Трампа до Давоса опинилася під загрозою.
Минулої доби бойовики гатили по позиціях української армії переважно на приморському напрямку.
Джерело: 24 Канал
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