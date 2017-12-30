Випуск новин за 15:00: Тепла зима. Канікули Авакова

У випуску новин за 30 грудня станом на 15:00 – цьогорічна зима значно тепліша від норми, і плюсова температура триматиметься щонайменше до Різдва. Олександра Авакова антикорупційні органи відпустили на канікули до Італії.

Також у випуску: Президент Петро Порошенко підписав державний бюджет на 2018 рік. Львівські волонтери повезли на передову "святкову допомогу". Народний депутат Борислав Розенблат залишиться без новорічних канікул у Німеччині. Спеціальна антикорупційна прокуратура не дозволила політику покидати країну.