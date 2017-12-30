Випуск новин за 15:00: Тепла зима. Канікули Авакова
Випуск новин 15:58, сьогодні 85 Читать новость на русском
У випуску новин за 30 грудня станом на 15:00 – цьогорічна зима значно тепліша від норми, і плюсова температура триматиметься щонайменше до Різдва. Олександра Авакова антикорупційні органи відпустили на канікули до Італії.
Також у випуску:
Президент Петро Порошенко підписав державний бюджет на 2018 рік.
Львівські волонтери повезли на передову "святкову допомогу".
Народний депутат Борислав Розенблат залишиться без новорічних канікул у Німеччині. Спеціальна антикорупційна прокуратура не дозволила політику покидати країну.
Джерело: 24 Канал
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