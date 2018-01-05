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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 15:00: В Грузії засудили Саакашвілі. Загибель волонтера у Харкові

Випуск новин 16:33, сьогодні 65 Читать новость на русском

У випуску новин за 5 січня станом на 15:00 – у Грузії заочно засудили Саакашвілі. В Харкові загинув волонтер – він підірвався на гранаті цієї ночі у власній квартирі.

Також у випуску:

У Києві спокійно живе колишній міністр охорони здоров'я окупованого Криму.

Після 20 годин тиші бойовики двічі порушили перемир'я.

Співачка Руслана готує унікальний Святвечір у Соборі Різдва Пресвятої Богородиці в місті Конотоп.

Теги: Міхеїл Саакашвілі Випуск новин АТО Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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