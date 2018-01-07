Випуск новин за 15:00: Вибух у Стокгольмі. Колядки на фронті

У випуску новин за 7 січня станом на 15:00 – у Стокгольмі біля метро стався вибух, є постраждалі. Попри те, що у зоні АТО не припиняються обстріли, до українських захисників завітали з колядою волонтери.

Також у випуску: У Саудівській Аравії на страйк проти високих комунальних тарифів вийшли 11 принців. Після трьох років полону додому на Сумщину повернувся кулеметник Олександр Морозов. Папа Римський Франциск привітав християн східного обряду з Різдвом Христовим і сподівається, що святкування стануть джерелом оновленої духовної сили.