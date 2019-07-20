Випуск новин за 15:00: Закордонні дільниці на виборах. Заява Луценка
У випуску новин за 20 липня станом на 15:00 – українці зможуть проголосувати на парламентських виборах у 72 країнах світу . Загалом виборчих дільниць за кордоном буде 102. Юрій Луценко повідомив, що ГПУ має гарячі версії у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. За словами генпрокурора, допитано вже сотні осіб.
Також у випуску:
Від рук ворожого снайпера загинули українські захисники Роман Джерелейко та Олександр Барладим.
В день тиші перед парламентськими виборами на вулицях України рясніє прихована агітація.
В день виборів окружні дільниці охоронятимуть понад 450 поліцейських.
Джерело: 24 канал
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