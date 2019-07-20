Випуск новин за 15:00: Закордонні дільниці на виборах. Заява Луценка

У випуску новин за 20 липня станом на 15:00 – українці зможуть проголосувати на парламентських виборах у 72 країнах світу . Загалом виборчих дільниць за кордоном буде 102. Юрій Луценко повідомив, що ГПУ має гарячі версії у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. За словами генпрокурора, допитано вже сотні осіб.

Також у випуску: Від рук ворожого снайпера загинули українські захисники Роман Джерелейко та Олександр Барладим. В день тиші перед парламентськими виборами на вулицях України рясніє прихована агітація. В день виборів окружні дільниці охоронятимуть понад 450 поліцейських.

Джерело: 24 канал