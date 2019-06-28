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      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 15:00: Змова в ПАРЄ. Український гімн в Донецьку

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 червня станом на 15:00 – джерела "Української правди" розповіли, що Захід нібито уклав з Кремлем угоду. Згідно з нею, Росія мала повернути українських моряків Україні, в обмін на членство в ПАРЄ. У день Конституції України у центрі окупованого Донецьку грав український гімн та майорів прапор.

      Також у випуску:

      Недипломатичний скандал розгорівся між Зеленським та Клімкіним через українських моряків. Президент навіть скликав екстрений брифінг на Банковій через непорозуміння з Клімкіним.

      Британська прем'єрка закликала президента Росії звільнити українських моряків. Про це йшлося під час перемовин Терези Мей і Владіміра Путіна на майданчиках саміту G20.

      Звуки духових музичних інструментів заполонили у день свята вулиці Сум. Там приймають Міжнародний фестиваль духової музики. 13 колективів і понад дві сотні учасників пройшлися містом.

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      Теги: ПАРЄ Новини Донецька Українці в полоні РФ Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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