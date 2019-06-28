Випуск новин за 15:00: Змова в ПАРЄ. Український гімн в Донецьку

У випуску новин за 28 червня станом на 15:00 – джерела "Української правди" розповіли, що Захід нібито уклав з Кремлем угоду. Згідно з нею, Росія мала повернути українських моряків Україні, в обмін на членство в ПАРЄ. У день Конституції України у центрі окупованого Донецьку грав український гімн та майорів прапор.

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