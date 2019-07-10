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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 16:00: Чергове тремтіння Меркель. Зйомки українського фільму

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 липня станом на 16:00 – негаразди з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель продовжуються. Вона вже втретє впродовж місяця зазнала нападу тремору на публіці. На Рівненщині знімають фільм-фентезі "Джура-Королевич". Події української казки відтворюють у мальовничому Тараканівському форті.

      Також у випуску:

      Скандал на зустрічі Володимира Зеленського з посадовцями у Борисполі. Президент із різкою заявою вигнав із зали секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка.

      Родичі незаконно ув'язнених кримських татар і активісти вийшли на акцію у Москві. Вони протестують проти переслідування кримських татар на окупованому півострові

      24 канал ініціює спільний проект із грузинським телеканалом "Руставі-2". Це той самий канал, в ефірі якого ведучий вилаяв Путіна. Українсько-грузинський телеміст відбудеться найближчими днями.

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      Теги: Випуск новин Ангела Меркель
      Джерело: 24 канал
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