Випуск новин за 16:00: Чергове тремтіння Меркель. Зйомки українського фільму

У випуску новин за 10 липня станом на 16:00 – негаразди з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель продовжуються. Вона вже втретє впродовж місяця зазнала нападу тремору на публіці. На Рівненщині знімають фільм-фентезі "Джура-Королевич". Події української казки відтворюють у мальовничому Тараканівському форті.

Також у випуску:

Скандал на зустрічі Володимира Зеленського з посадовцями у Борисполі. Президент із різкою заявою вигнав із зали секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка.

Родичі незаконно ув'язнених кримських татар і активісти вийшли на акцію у Москві. Вони протестують проти переслідування кримських татар на окупованому півострові

24 канал ініціює спільний проект із грузинським телеканалом "Руставі-2". Це той самий канал, в ефірі якого ведучий вилаяв Путіна. Українсько-грузинський телеміст відбудеться найближчими днями.